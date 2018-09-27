2018-09-27T10:20:17+03:00
Происшествия

Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков

Этим летом подросток пытался наладить криминальный бизнес
Лидия ПЕСКОВА
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Школяр попался с поличным.Школяр попался с поличным.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Магнитогорске 16-оетний школьник предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— По версии следствия, летом этого года подросток установил в своем мобильном интернет-приложение и вступил в переписку с неустановленным лицом, надеясь получить информацию о тайниках-закладках с наркотическими средствами. Впоследствии он собирался их перепродать, — уточняют подробности дела в прокуратуре.

В августе школьник дождался нужное сообщение, нашел закладку с 30 пакетиками и тут же был взят с поличным полицией. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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