Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-27T10:46:49+03:00

Высокопоставленный чиновник из Челябинской области будет ждать суда в своей квартире

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Челябинский областной суд отказался возвращать в СИЗО из-под домашнего ареста бывшего топ-чиновника Антона Бахаева, сообщает пресс-служба суда.

Бывший заместитель министра экономического развития области Антон Бахаев был задержан в Челябинске 19 июля по подозрению в хищении бюджетных средств во время подготовки Российско-Казахстанского форума. Сначала его поместили в СИЗО, а 14 сентября отпустили под домашний арест. Однако гособвинитель не согласился с таким решением Центрального районного суда и подал апелляцию в вышестоящий судебный орган.

— Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Антона Бахаева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда, который постановил поместить Бахаева под домашний арест до 19 ноября 2018 года. Постановление вступило в законную силу, — замечают в пресс-службе Челябинского областного суда.

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