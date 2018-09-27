Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Как сообщил министр финансов Челябинской области Сергей Пшеницын, новая строка в бюджете Челябинской области-2018 появилась после закрытия для последующей рекультивации Челябинской городской свалки. Теперь твердые коммунальные отходы большого города захоранивают на полигоне в Полетаево.
Губернатор Борис Дубровский поручил министерству финансов региона направить 88,7 млн рублей из областного бюджета на решение проблем, связанных с вывозом мусора.
Изменение в закон об областном бюджете на 2018 утвердили депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.
Кроме того, в доходы регионального бюджета включены дополнительные федеральные средства в сумме 5 млн рублей, выделенные на авиационный мониторинг пожарной ситуации в лесах Южного Урала. С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2018 год составляют 155 млрд 650,3 млн рублей, расходы — 165 млрд 917,4 млн рублей, дефицит остался без изменений в сумме 10 млрд 267,1 млн рублей.