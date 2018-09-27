2018-09-27T12:38:27+03:00
Общество

В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет

На уборку заросших замусоренных берегов вышел министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев
Ольга АНТОНОВА
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Эй, ухнем!". Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев вышел на очистку берега Миасса.Эй, ухнем!". Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев вышел на очистку берега Миасса.
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По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинске взялись за состояние русла и берегов реки Миасс. Сегодня река ничуть не украшает город. Берега ее страшно замусорены, заросли серным кустарником.

Русло реки в порядок должны привести в два этапа. Сначала приведут берега в эстетический вид, далее возьмутся за донные отложения.

Вместе с волонтерами на берег Миасса пришел работать министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

— Мы вырежем сорный кустарник, тростник, вывезем мусор. Рекой не занимались 30 лет, — сообщил Лихачев.

По поручению губернатора есть детальный план по очистке реки, четкие сроки. По заказу министерства экологии заказаны и завершены изыскательские работы для оценки состояния дна, объемов мусора.

Очистка берегов на участке от ул. Красной до Кировского моста продлится до конца октября.

В 2019 г будут построены отводы ливневых стоков с их очисткой.

— Объемы работы колоссальные. Мы привлекаем к этому делу не только волонтеров, но и предприятия, и бизнес: нам нужна уборочная техника. Каждый день из реки мы вытаскиваем мусора для двух десятков мешков, — говорит советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

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