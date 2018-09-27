В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинске взялись за состояние русла и берегов реки Миасс. Сегодня река ничуть не украшает город. Берега ее страшно замусорены, заросли серным кустарником.
Русло реки в порядок должны привести в два этапа. Сначала приведут берега в эстетический вид, далее возьмутся за донные отложения.
Вместе с волонтерами на берег Миасса пришел работать министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
— Мы вырежем сорный кустарник, тростник, вывезем мусор. Рекой не занимались 30 лет, — сообщил Лихачев.
По поручению губернатора есть детальный план по очистке реки, четкие сроки. По заказу министерства экологии заказаны и завершены изыскательские работы для оценки состояния дна, объемов мусора.
Очистка берегов на участке от ул. Красной до Кировского моста продлится до конца октября.
В 2019 г будут построены отводы ливневых стоков с их очисткой.
— Объемы работы колоссальные. Мы привлекаем к этому делу не только волонтеров, но и предприятия, и бизнес: нам нужна уборочная техника. Каждый день из реки мы вытаскиваем мусора для двух десятков мешков, — говорит советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.