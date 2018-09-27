В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-27T14:51:27+03:00

«Дорожная карта» по вводу долгостроев составлена по поручению губернатора Бориса Дубровского

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В октябре из списка проблемных домов, возводящихся с участием средств дольщиков, будут исключены четыре здания.

— В октябре мы исключим дома из «дорожной карты». Еще на нескольких объектах работы возобновляются после перерыва. Но впереди много работы, — заявил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

Три дома (№9, №30 и №100) ООО «Гринфлайт» готовы для заселения. Скоро ключи от квартир передадут 541 семье.

— Квартиры ждут 1,5 тыс человек. 800 из них получат жилье в октябре (дома № 16 и 79). Остальные — в декабре, — резюмировал директор фирмы-застройщика Олег Лакницкий.

Еще один дом в сентябре введут в мкр. Чурилово Lake City (236 дольщиков). Идет экспертиза еще двух недостроев, которая покажет, все ли конструкции пригодны для продолжения работ. После работы на домах возобновятся.

Завершается дом №8 ЖК «Яркая жизнь». По информации застройщика, подрядчики приступили к отделке и монтажу лифтов. Единственная сложность, это скорость подключения к коммунальным сетям.

— Сети проектируются. Дом должен быть подключен к теплу зимой, — заявил директор компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков.

Есть перемены в судьбе недостроя ЖК «Молодежный». В доме первой очереди возобновлена отделка и работы по благоустройству прилегающей территории.

Минстрой Челябинской области ведет переговоры с потенциальным инвестором.

Кстати, в дорожной карте, составленной по распоряжению губернатора Бориса Дубровского, 36 объектов. Более 1,7 тыс дольщиков входят в федеральный реестр.