2018-09-27T13:47:12+03:00
Экономика

ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»

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С 25 сентября ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС) запускает для своих клиентов новый онлайн-сервис «Личный кабинет», который доступен на сайте компании, а также в мобильном приложении. Сервисом могут воспользоваться более 24 млн клиентов ВТБ МС.

Новый сервис позволит застрахованному клиенту проверить статус своего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), найти ближайший пункт его выдачи, получить информацию об оказанных медицинских услугах. При необходимости можно оперативно связаться со страховым представителем, приобрести электронный полис ДМС, перейти на портал для записи к врачу своего лечебного учреждения. Кроме того, клиенту в режиме онлайн доступна актуальная информация о системе ОМС, а также новости и акции страховой компании.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании или скачать приложение в App Store или Play Market. Владельцы полисов ОМС нового образца могут войти в личный кабинет ВТБ МС с помощью своего аккаунта на портале «Госуслуг».

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Мы постоянно работаем над повышением доступности информации для наших клиентов, развивая для этого различные коммуникационные каналы. Многофункциональный «Личный кабинет» — уникальный для нашего рынка сервис. С его помощью клиенты смогут максимально оперативно получать ответы на интересующие вопросы, связанные с оказанием бесплатной медицинской помощи по полису ОМС».

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