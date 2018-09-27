2018-09-27T13:50:25+03:00
Спорт

«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске

«Черно-белые» встречаются с одним из лидеров Западной конференции КХЛ
Алексей МИКУШИН
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Второй матч очередной домашней серии «медведи» проведут с железнодорожниками из Ярославля. Напомним, в первом поединке на своем льду челябинцы «всухую» уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» — 0:5.

После девяти игр «Трактор» с семью очками идет на 11 месте в Восточной конференции чемпионата КХЛ 2018-2019 (три победы, шесть поражений). У «Локомотива» в Западной конференции четвертое место — шесть побед и четыре поражения.

Статистика встреч с ярославцами не в пользу челябинцев. Из 18 матчей, проведенных в чемпионатах КХЛ, лишь в пяти «Трактор» одерживал победы.

27 сентября. ЛА «Трактор». «Трактор» — Локомотив» (начало в 19.00).

Напомним, 29 октября на своей площадке «Трактор» сыграет с череповецкой «Северсталью» (начало в 17.00), а 1 октября — с московским «Динамо» (19.00).

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