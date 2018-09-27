Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
Бабье лето закончилось. 28 сентября в Челябинской области вновь будут дожди. Кроме того, в горных районах ждут заморозки до минус пяти градусов. При этом днем может быть еще холоднее, поскольку начнет дуть сильный ветер.
— Порывы до 17-22 метров в секунду. На дорогах может вырасти число аварий, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Перед началом заморозков, спасатели напоминают южноуральцам об аккуратном обращении с огнем. Особенно это касается жителей частных домов, которые отапливают печами или где есть ветхая проводка.
В грядущие выходные прогнозируют небольшие дожди, хотя большую часть дня будет облачно. Температура +13-18 градусов.
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