Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области

27 Сент. 15:00 2018-09-27T15:01:28+03:00

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Бабье лето закончилось. 28 сентября в Челябинской области вновь будут дожди. Кроме того, в горных районах ждут заморозки до минус пяти градусов. При этом днем может быть еще холоднее, поскольку начнет дуть сильный ветер.

— Порывы до 17-22 метров в секунду. На дорогах может вырасти число аварий, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Перед началом заморозков, спасатели напоминают южноуральцам об аккуратном обращении с огнем. Особенно это касается жителей частных домов, которые отапливают печами или где есть ветхая проводка.

В грядущие выходные прогнозируют небольшие дожди, хотя большую часть дня будет облачно. Температура +13-18 градусов.

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