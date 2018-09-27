Мусорный скандал в Челябинске: против чиновников мэрии и МУП «ГорЭкоЦентр» возбуждено уголовное дело

27 Сент. 15:17 2018-09-27T15:52:19+03:00

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Челябинск крайне медленно очищается от стихийных свалок на контейнерных площадках. В Калининском районе, например, баки до сих пор не вычищены. Из-за мусорного коллапса активисты ОНФ назвали наш мегаполис самым грязным среди российских миллионников. В городе введен режим ЧС.

Прокуратура Челябинской области провела проверку. Материалы передали в Следственное управление СКР по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантами могут стать должностные лица администрации Челябинска и муниципального предприятия «ГорЭкоЦентр», отвечающего за вывоз твердых коммунальных отходов, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Кроме того, в природоохранную прокуратуру отправили материалы по многочисленным фактам нарушения закона перевозчиков мусора. Возбуждено дело об административных правонарушениях.

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