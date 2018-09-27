Мужчина, ехавший автостопом из Ангорска в Тольятти, погиб в Челябинской области

27 Сент. 16:41 2018-09-27T16:41:42+03:00

Водитель не разглядел автостопщика на ночной дороге. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда он пытался остановить очередной автомобиль, его сбила машина

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В ночь на четверг, 27 сентября, в Катав-Ивановском районе погиб пешеход. Трагедия разыгралась на трассе М-5, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

— На 1656 километре автомагистрали М-5 «Москва-Челябинск» водитель неустановленного транспортного средства сбил мужчину, находившегося на проезжей части, и скрылся. Пострадавший скончался от полученных травм в медицинском учреждении, — рассказывают в пресс-службе.

Личность погибшего пока не установлена. По предварительным данным, мужчина добирался попутным автотранспортом из Ангорска Красноярского края в Тольятти Самарской области. Сбивший его водитель объявлен в розыск.

Если вы обладаете информацией по этому инциденту, сообщите в дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому району по телефону 8 (35147) 2-02-02 либо «02».

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