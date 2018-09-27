2018-09-27T17:14:56+03:00
Общество

Экс-глава «ГорЭкоЦентра» Челябинска Игорь Галичин чуть было не угодил за решетку

Следствие подало ходатайство о заключении его в СИЗО
Лидия ПЕСКОВА
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Суд решил, что для отправки в СИЗО недостаточно оснований.Суд решил, что для отправки в СИЗО недостаточно оснований.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 27 сентября, Центральный районный суд Челябинска провел очередное заседание по уголовному делу, в рамках которого проверяют обоснованность заключения муниципальных контрактов «Городским экологическим центром», передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Во время судебного заседания следствие подало ходатайство об аресте экс-руководителя МУП Игоря Галичина. В качестве оснований для этого шага назывался и нынешний мусорный коллапс. Однако суд решил, что арест Галичина и его отправка в СИЗО на данном этапе излишняя мера.

Напомним, Игорь Галичин уже находится под подпиской о невыезде в рамках расследования нескольких уголовных дел. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, в присвоении и растрате бюджетных денег, а также в незаконном предпринимательстве. Речь идет о расхождении сумм контрактов на вывоз мусора и фактического объема работ.

Помимо этого, после «мусорного коллапса» в Челябинске в отношении должностных лиц администрации Челябинска и должностных лиц МУП «ГорЭкоЦентр» 27 сентября возбуждено новое уголовное дело по статье «халатность».

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