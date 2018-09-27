В Челябинске сотрудники Росгвардии провели флешмоб в честь Героя России Анатолия Романова

27 Сент. 17:39 2018-09-27T17:39:27+03:00

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В четверг, 27 сентября, росгвардейцы провели флешмоб, посвященный 70-летию Героя России Анатолия Романова, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Под музыкальное сопровождение военного оркестра росгвардейцы прошлись по Кировке, раздавая белые шары с эмблемой Росгвардии и праздничной надписью. Праздник привлек внимание не только прогуливающихся жителей, но многих работников офисов и магазинов, расположенных на пешеходной улице. Челябинцы старшего поколения, знакомые с историей жизни легендарного генерала, интересовались состоянием Анатолия Александровича и от чистого сердца желали ему здоровья и долголетия.

Кроме того, сегодня на всех патрульных автомобилях Росгвардии Челябинска наклеены стикеры-наклейки с портретом Героя России Анатолия Романова. А перед заступлением на службу каждый командир строевого подразделения призвал личным состав быть достойным поколение защитников Родины.

НА ЗАМЕТКУ

В 1995 году командующий внутренними войсками МВД России генерал-лейтенант Анатолий Романов возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года его служебный автомобиль был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном. Тогда погибли помощник Романова, его водитель и один из бойцов. Ранения и контузии получили еще 15 военнослужащих внутренних войск, сопровождавших колонну.

Анатолий Романов получил тяжелое ранение. Уже почти 23 года врачи Главного военного клинического госпиталя борются за его жизнь.

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Романову Анатолию Александровичу присвоено звание Героя России.