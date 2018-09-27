Жительница Кургана стала случайным свидетелем преступления и в одиночку задержала преступника

27 Сент. 18:33 2018-09-27T19:30:56+03:00

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Жительница Кургана получила подарок и благодарственное письмо от руководителя регионального Следственного комитета. Поздно вечером в одиночку она задержала преступника, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

Все случилось 11 сентября на улице Савельева. Женщина возвращалась с работы, когда увидела, как двое избивают мужчину. Преступники орудовали руками и избивали свою жертву ногами.

Дама не растерялась. Она подбежала к одному из преступников и повалила его на землю, а потом удерживала до тех пор, пока не подъехал патруль полиции. Потерпевший мужчина 30-лет получил тяжелые травмы, он до сих пор находится в реанимации. Но теперь следствие знает, кому предъявлять обвинение. Один из преступников, кстати, является несовершеннолетним.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц. Оба находятся под стражей.

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