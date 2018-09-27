2018-09-27T21:31:53+03:00
Спорт

Не дожали: «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Локомотиву»

Итог — 1:2, в домашней серии это уже второе подряд поражение «медведей»
Алексей МИКУШИН
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Это второе подряд домашнее поражение «Трактора».Это второе подряд домашнее поражение «Трактора».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Хозяева первыми открыли счет. На шестой минуте отличился форвард «Трактора» Александр Рыбаков. Однако в конце периода «Локо» отыгрался, а в начале второго вырвался вперед — 2:1. В третьем отрезке матча «Трактору» не удалось переломить ход игры. Команда не смогла забросить ответную шайбу. Счет так и не изменился. Хотя острые моменты в третьем периоде были у Бергстрема, Лапенкова, Кравцова… Но голевые моменты — не голы, и это не влияет на исход матча. 1:2 в пользу «Локомотива».

«Локомотив» в гостях переиграл «Трактор» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Локомотив» в гостях переиграл «Трактор»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это второе подряд домашнее поражение «Трактора». Напомним, ранее «медведи» уступили «Салавату Юлаеву» — 0:5.

Это уже второе подряд поражение «медведей» дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это уже второе подряд поражение «медведей» домаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В десяти стартовых матчах чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 челябинцы одержали три победы и семь раз уходили с площадки побежденными. Сейчас «медведи» занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Команда Германа Титова расположилась на 11-м месте на «Востоке» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Команда Германа Титова расположилась на 11-м месте на «Востоке»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Впереди у «Трактора» еще два домашних матча. В субботу 29 сентября — с череповецкой «Северсталью» (17.00). А 1 октября — с московским «Динамо» (19.00).

Экс-игрок «Трактора» Петри Контиола Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-игрок «Трактора» Петри КонтиолаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За десять игр «Трактор» набрал 7 очков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За десять игр «Трактор» набрал 7 очковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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