2018-09-28T03:56:05+03:00
Общество

Осеннее обострение: в Челябинске странные личности пристают к девушкам и детям

Горожане предупреждают о них в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Мужчина предлагает незнакомкам обогреть их в лесу. Фото: Ирина Кирпичникова.Мужчина предлагает незнакомкам обогреть их в лесу. Фото: Ирина Кирпичникова.
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В последнее время в соцсетях стали появляться сообщения о подозрительных мужчинах в разных районах Челябинска. Один из таких встретился жительнице микрорайона «Парковый». Она выложила его фото в соцсети.

— Будьте бдительны! По лесу за Краснопольским проспектом ходит вот этот мужчина. Ищет девочек-школьниц и пытается их потрогать. Попутав меня со школьницей, подошел с предложением «обогреть», но получил отпор. Видно было, что растерялся, когда увидел взрослую девушку, а не ребенка, — предупредила соседей в группе «Паковый Челябинск» Ирина Кирпичникова.

— Ужаc! У меня там дочка с собакой гуляет. Будем иметь в виду, — прокомментировала Лилия Луканина.

Также челябинцы пишут, что стали замечать подозрительных мужчин возле школ. Мол, ходят туда-сюда, детей рассматривают. Но предъявить им нечего. Гулять и смотреть ведь не запрещено. И все же надо помнить, что психические расстройства обостряются в осенний период. Не будет лишним предупредить детей о возможной опасности.

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