«Го, пацаны»: в Кургане расписали электрощитки в молодежном стиле

СЕГОДНЯ 03:56 2018-09-28T03:56:37+03:00

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Мода раскрашивать серые ящики, превращая их в городские арт-объекты, докатилась из Челябинска до Кургана. Там разрисовали уже три электрошкафа. В своем оригинальном стиле.

Первый рисунок посвятили артисту-юмористу Юрию Гальцеву, который родился в Кургане. Он изображен в образе Клинта Иствуда, сыгравшего роль Грязного Гарри. Этот персонаж боролся с хулиганами. Отсюда и надпись на рисунке «А хулиганов нет». К тому же, это строчка из песни Гальцева. А еще недавно в Кургане воспитывали молодежь по поводу хулиганства. В общем, это их особая тема.

Два в одном: Юрий Гальцев и Клинт Иствуд. Фото: Денис Чумак, vk.com/mykurgan

Второй рисунок посвятили основателю города Тимофею Невежину. Он указывает рукой на городскую площадь. Рядом красуется фразочка из молодежного сленга: «Го, пацаны, я создал!» и подпись «Т. Невежин». Художники поясняют, что таким образом хотят быть ближе к молодому поколению. Администрация города одобряет.

Но третий шкаф все же получился серьезным: герб Кургана на темном фоне. Впрочем, черный цвет объединяет все три работы. Хотя, возможно, это просто совпадение.

Герб Кургана на электрошкафу. Фото: vk.com/mykurgan

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