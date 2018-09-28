В Кургане призывают подать в суд на дочь экс-депутата, которая шьет кукол вуду
Творчество на грани. Интерьерные куклы вуду, как называет их сама рукодельница Марина Камшилова, не дают покоя некоторым горожанам. Они хотят заявить в полицию на дочь курганского экс-депутата.
Фото: Светлана Никитенко.
— Дорогие жители нашего города, давайте вместе прикроем эту лавочку! Эта дама (ссылка на аккаунт Камшиловой — прим. автора) решила заработать на магии! Строчит кукол страшилок, похожих на людей! Что, между прочим, запрещает закон! Это унижение и оскорбление человека как личности. И любой может купить! Она издевается над всем городом! Кто может мне помочь составить на нее заявление в суд или прокуратуру? — написала в группе «Подслушано у Водителей | Курган» Светлана Никитенко.
Кукла и фото Марины Камшиловой.
Думаете, при чем тут водители? Да именно в автомобиле девушка увидела подвешенную к лобовому стеклу куклу Камшиловой. А вот что пишет про свое творчество сама рукодельница:
— Только для людей с чувством юмора! Моя кукла вуду — исполнительница желаний и источник вдохновения! Сходство с реальными людьми случайно!
Кукла и фото Марины Камшиловой.
Светлана Никитенко не первая возмущается куклами вуду на заказ. Но среди комментаторов гневного поста не нашлось ни одного желающего присоединиться к «борьбе со злом».
Кукла и фото Марины Камшиловой.
И все же рукодельнице следует быть осторожнее с названием своих работ. Все-таки настоящая кукла вуду используется в колдовстве.
Кукла и фото Марины Камшиловой.
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