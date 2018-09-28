В Челябинске мобильный офис МФЦ откроется в ТРК «Родник»
Если вы подзабыли пароль входа на сайт gosuslugi.ru, если еще только планируете зарегистрироваться на нем, чтобы оформлять документы и справки дистанционно, а времени посещать один из офисов МФЦ нет, идите в «Родник!». С 28 по 30 сентября в ТРК откроется мобильный офис многофункционального центра. Часы проведения акции — с 10-00 до 20-00.
При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
В обычные дни челябинцам, не зарегистрированным на сайте государственных и муниципальных услуг, нужно пройти цепочку действий. Сначала, например, зарегистрироваться на официальном сайте и получить бесплатный пароль (электронная подпись). Потом, для подтверждения личности на портале необходимо обратиться в один из МФЦ:
— ул. Труда, 164;
— ул. Комарова, 39;
— ул. Сони Кривой, 75А;
— пр. Победы, 396/1;
— ул. Новороссийская, 118В.
А В ТРК все этапы регистрации можно пройти сразу. Удобно: пошел за покупками, зарегистрировался на популярном портале.
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