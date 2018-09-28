2018-09-28T04:40:03+03:00
Общество

В Челябинске мобильный офис МФЦ откроется в ТРК «Родник»

Здесь можно зарегистрироваться на сайте госуслуг, восстановить пароль
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если вы подзабыли пароль входа на сайт gosuslugi.ru, если еще только планируете зарегистрироваться на нем, чтобы оформлять документы и справки дистанционно, а времени посещать один из офисов МФЦ нет, идите в «Родник!». С 28 по 30 сентября в ТРК откроется мобильный офис многофункционального центра. Часы проведения акции — с 10-00 до 20-00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В обычные дни челябинцам, не зарегистрированным на сайте государственных и муниципальных услуг, нужно пройти цепочку действий. Сначала, например, зарегистрироваться на официальном сайте и получить бесплатный пароль (электронная подпись). Потом, для подтверждения личности на портале необходимо обратиться в один из МФЦ:

— ул. Труда, 164;

— ул. Комарова, 39;

— ул. Сони Кривой, 75А;

— пр. Победы, 396/1;

— ул. Новороссийская, 118В.

А В ТРК все этапы регистрации можно пройти сразу. Удобно: пошел за покупками, зарегистрировался на популярном портале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске
В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков
Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме
Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть
В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика
Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз
Мусорный скандал в Челябинске: губернатор Дубровский начал рабочий день на полигоне в Полетаево
Ольгу Бузову затравили за футболку с челябинским «Трактором»
Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП
В Челябинской области могут собирать мобильники и АЭС
Тайна долголетия: житель Челябинской области отметил 106й день рождения
Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области
В Златоусте откроется МФЦ для предпринимателей
«Позолоти ручку»: в Челябинске гадалку отправили в колонию
В Челябинской области будет полностью газифицировано еще одно село
Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод
Волонтеры-медики устроили субботник в маленьком селе на юге Челябинской области
В Челябинске за 8,5 миллионов отремонтируют сколы на фасаде Заксобрания
В Кургане призывают подать в суд на дочь экс-депутата, которая шьет кукол вуду
«Го, пацаны»: в Кургане расписали электрощитки в молодежном стиле
Осеннее обострение: в Челябинске странные личности пристают к девушкам и детям
Не дожали: «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Локомотиву»
Жительница Кургана стала случайным свидетелем преступления и в одиночку задержала преступника