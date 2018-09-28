2018-09-28T05:51:27+03:00
Общество

В Челябинске за 8,5 миллионов отремонтируют сколы на фасаде Заксобрания

Урбанист Лев Владов против: в трех шагах — разваливающийся подземный переход
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Фасад здания Заксобрания — один из самых презентабельных на Кировке. Фото: "Челябинский урбанист".Фасад здания Заксобрания — один из самых презентабельных на Кировке. Фото: "Челябинский урбанист".
Изменить размер текста:

Черный мрамор облицовки фасада Заксобрания делает старинное здание одним из самых приметных на Кировке. В отличие от других облупленных домов на пешеходной улице, смотрится областной парламент презентабельно.

Но намедни в соцсетях челябинский урбанист Лев Владов в соцсетях сообщил, что из областного бюджета тратят 8,5 млн рублей на ремонт сколов на гранитных плитах на здании ЗСО.

— Спустя 12 лет после реконструкции фасада кто-то решил, что срочно требуется ремонт! — пишет активист.

Доказательством он приводит информацию с сайта госзакупок.

— Вначале провели экспертизу (пофоткали) за 1,1 млн руб, а теперь отремонтируют за 7,5 млн руб. В пяти метрах от ЗСО — подземный переход. Там разваливаются ступени, и люди падают с них. С потолка там течет вода. А вдоль пр. Ленина стоят здания сталинской застройки, с которых падают балконы. Спасибо, что в интернете мы видим эти закупки и знаем героев в лицо, — негодует урбанист.

Сообщение вызвало бурю негативных откликов. Челябинцы возмущены состоянием подземного перехода.

Елена: «Я сегодня была в подземном переходе. Там ад: вода, грязь, вонь. Ступеньки разбитые, на бордюрах железки отстают. В дождь спускаться по ступеням невозможно: такие они скользкие!».

Подземные переходы в центре Челябинска давно нуждаются в капитальном ремонте. Побелочкой здесь не обойтись. Фото: tg.obzorin.ru

Подземные переходы в центре Челябинска давно нуждаются в капитальном ремонте. Побелочкой здесь не обойтись. Фото: tg.obzorin.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске
В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков
Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме
Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть
В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика
Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз
Мусорный скандал в Челябинске: губернатор Дубровский начал рабочий день на полигоне в Полетаево
Ольгу Бузову затравили за футболку с челябинским «Трактором»
Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП
В Челябинской области могут собирать мобильники и АЭС
Тайна долголетия: житель Челябинской области отметил 106й день рождения
Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области
В Златоусте откроется МФЦ для предпринимателей
«Позолоти ручку»: в Челябинске гадалку отправили в колонию
В Челябинской области будет полностью газифицировано еще одно село
Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод
Волонтеры-медики устроили субботник в маленьком селе на юге Челябинской области
В Челябинске мобильный офис МФЦ откроется в ТРК «Родник»
В Кургане призывают подать в суд на дочь экс-депутата, которая шьет кукол вуду
«Го, пацаны»: в Кургане расписали электрощитки в молодежном стиле
Осеннее обострение: в Челябинске странные личности пристают к девушкам и детям
Не дожали: «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Локомотиву»
Жительница Кургана стала случайным свидетелем преступления и в одиночку задержала преступника