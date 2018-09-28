В Челябинске за 8,5 миллионов отремонтируют сколы на фасаде Заксобрания

СЕГОДНЯ 05:47 2018-09-28T05:51:27+03:00

Фасад здания Заксобрания — один из самых презентабельных на Кировке. Фото: "Челябинский урбанист".

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Черный мрамор облицовки фасада Заксобрания делает старинное здание одним из самых приметных на Кировке. В отличие от других облупленных домов на пешеходной улице, смотрится областной парламент презентабельно.

Но намедни в соцсетях челябинский урбанист Лев Владов в соцсетях сообщил, что из областного бюджета тратят 8,5 млн рублей на ремонт сколов на гранитных плитах на здании ЗСО.

— Спустя 12 лет после реконструкции фасада кто-то решил, что срочно требуется ремонт! — пишет активист.

Доказательством он приводит информацию с сайта госзакупок.

— Вначале провели экспертизу (пофоткали) за 1,1 млн руб, а теперь отремонтируют за 7,5 млн руб. В пяти метрах от ЗСО — подземный переход. Там разваливаются ступени, и люди падают с них. С потолка там течет вода. А вдоль пр. Ленина стоят здания сталинской застройки, с которых падают балконы. Спасибо, что в интернете мы видим эти закупки и знаем героев в лицо, — негодует урбанист.

Сообщение вызвало бурю негативных откликов. Челябинцы возмущены состоянием подземного перехода.

Елена: «Я сегодня была в подземном переходе. Там ад: вода, грязь, вонь. Ступеньки разбитые, на бордюрах железки отстают. В дождь спускаться по ступеням невозможно: такие они скользкие!».

Подземные переходы в центре Челябинска давно нуждаются в капитальном ремонте. Побелочкой здесь не обойтись. Фото: tg.obzorin.ru

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