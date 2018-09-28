Волонтеры-медики устроили субботник в маленьком селе на юге Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:21 2018-09-28T06:21:35+03:00

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По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского мобильные врачебные бригады ведущих клиник области ведут приемы в отдаленных и маленьких селах области. Важно, чтобы медицинская помощь была доступна человеку вне зависимости то того, где он живет.

И вот еще одна добрая новость. Волонтеры-медики и специалисты Областного центра медицинской профилактики отправились в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в п. Красная Заря в Варненском районе, чтобы проверить здоровье жителей поселка и провести субботник. Поездка состоялась в рамках Всероссийской акции «#ДоброВСело».

27 сентября в стационарном и передвижном ФАПах все желающие прошли обследование, получив консультацию терапевта, педиатра и кардиолога. Гости подарили селянам пять новых тонометров, а студенты-волонтеры провели субботник у стационарного ФАПа.

Проект «#ДоброВСело» — это Всероссийская акция, организованная федеральным Правительством и Минздравом России совместно с Росмолодежью, дирекцией Года добровольца и Всероссийского движения «Волонтеры-медики».

В Челябинской области планируется еще шесть выездов в Кизильский и Агаповский районы.