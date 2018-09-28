Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод

СЕГОДНЯ 06:48 2018-09-28T06:48:59+03:00

У природы нет плохой погоды! Просто оденьтесь потеплее и не забудьте зонтики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Три недели на Южном Урале правило золотое бабье лето, и температура воздуха была на два — три градуса выше климатической нормы сентября.

Но благодати пришел конец. Уже в четверг, 27 сентября, начался дождь, заметно похолодало. В ближайшие три дня погоду в Челябинской области определяет холодный атмосферный фронт из Европы. Он же «выстудил» несколькими днями раньше Москву.

Итак, в пятницу, 28 сентября, в большинстве районов области пройдут дожди. Ветер юго-западного и западного направления, 8−13 м/с, отдельные порывы до 17−22 м/с. В горах и низинах ночью и утром ожидаются заморозки.

В субботу, 29 октября, днем ждет дожди, максимальная температура воздуха +13 градусов.

В воскресенье, 30 октября, днем столбик уличных термометров не поднимется выше +9 градусов. Дожди.

Что ж, здравствуй, осень!

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