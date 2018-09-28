Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод
Три недели на Южном Урале правило золотое бабье лето, и температура воздуха была на два — три градуса выше климатической нормы сентября.
Но благодати пришел конец. Уже в четверг, 27 сентября, начался дождь, заметно похолодало. В ближайшие три дня погоду в Челябинской области определяет холодный атмосферный фронт из Европы. Он же «выстудил» несколькими днями раньше Москву.
Итак, в пятницу, 28 сентября, в большинстве районов области пройдут дожди. Ветер юго-западного и западного направления, 8−13 м/с, отдельные порывы до 17−22 м/с. В горах и низинах ночью и утром ожидаются заморозки.
В субботу, 29 октября, днем ждет дожди, максимальная температура воздуха +13 градусов.
В воскресенье, 30 октября, днем столбик уличных термометров не поднимется выше +9 градусов. Дожди.
Что ж, здравствуй, осень!
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