2018-09-28T06:48:59+03:00
Общество

Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод

Ветер и дождь европейского атмосферного фронта вытеснили теплый среднеазиатский циклон
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
У природы нет плохой погоды! Просто оденьтесь потеплее и не забудьте зонтики.У природы нет плохой погоды! Просто оденьтесь потеплее и не забудьте зонтики.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Три недели на Южном Урале правило золотое бабье лето, и температура воздуха была на два — три градуса выше климатической нормы сентября.

Но благодати пришел конец. Уже в четверг, 27 сентября, начался дождь, заметно похолодало. В ближайшие три дня погоду в Челябинской области определяет холодный атмосферный фронт из Европы. Он же «выстудил» несколькими днями раньше Москву.

Итак, в пятницу, 28 сентября, в большинстве районов области пройдут дожди. Ветер юго-западного и западного направления, 8−13 м/с, отдельные порывы до 17−22 м/с. В горах и низинах ночью и утром ожидаются заморозки.

В субботу, 29 октября, днем ждет дожди, максимальная температура воздуха +13 градусов.

В воскресенье, 30 октября, днем столбик уличных термометров не поднимется выше +9 градусов. Дожди.

Что ж, здравствуй, осень!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске
В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков
Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме
Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть
В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика
Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз
Мусорный скандал в Челябинске: губернатор Дубровский начал рабочий день на полигоне в Полетаево
Ольгу Бузову затравили за футболку с челябинским «Трактором»
Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП
В Челябинской области могут собирать мобильники и АЭС
Тайна долголетия: житель Челябинской области отметил 106й день рождения
Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области
В Златоусте откроется МФЦ для предпринимателей
«Позолоти ручку»: в Челябинске гадалку отправили в колонию
В Челябинской области будет полностью газифицировано еще одно село
Волонтеры-медики устроили субботник в маленьком селе на юге Челябинской области
В Челябинске за 8,5 миллионов отремонтируют сколы на фасаде Заксобрания
В Челябинске мобильный офис МФЦ откроется в ТРК «Родник»
В Кургане призывают подать в суд на дочь экс-депутата, которая шьет кукол вуду
«Го, пацаны»: в Кургане расписали электрощитки в молодежном стиле
Осеннее обострение: в Челябинске странные личности пристают к девушкам и детям
Не дожали: «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Локомотиву»
Жительница Кургана стала случайным свидетелем преступления и в одиночку задержала преступника