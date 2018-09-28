В Челябинской области будет полностью газифицировано еще одно село

СЕГОДНЯ 07:23 2018-09-28T08:45:43+03:00

Газ в доме - это не только тепло, но и другой уровень комфорта. Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

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В нынешнем году из областного бюджета направлено около 25 млн руб направлено на строительство трех газопроводов в с. Фершампенуаз, Париж и Южный. Дополнительно губернатор распорядился направить в Нагайбакский район еще 3,7 млн руб для полной газификации и поселка Переселенчекий.

Сейчас в четырех селах района строятся газопроводы. Голубое топливо получат около 250 частных домовладений.

— Программа газификации Челябинской области в 2018 г позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Уверен, что газ дойдет до всех населенных пунктов нашего региона, — неоднократно подчеркивал Дубровский значимость областной программы газификации для южноуральцев.

— Газификация района — очень дорогостоящий и долговременный проект. С поддержкой областного руководства мы движемся к намеченной цели. Строительство газопроводов в Фершампенуазе, Переселенческом, Париже и Южном — тому подтверждение, — пояснил глава Нагайбакского района Виталий Гайсин.

Кстати, в 2018 году по решению губернатора Бориса Дубровского на газификацию Челябинской области будет направлено более 750 млн рубл.