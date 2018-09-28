2018-09-28T07:56:14+03:00
Общество

«Позолоти ручку»: в Челябинске гадалку отправили в колонию

Мошенница из вольного цыганского племени «ворожила» на украшения доверчивых горожан
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
У цыганки со старой колодой хоть один, да найдется клиент! Фото: Андреассен Наталия.У цыганки со старой колодой хоть один, да найдется клиент! Фото: Андреассен Наталия.
Изменить размер текста:

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда. На скамье подсудимых — цыганка Егорова. 37-летняя дама уже отбывала срок за мошенничество. Вот и ближайшие пять с половиной лет жить ей по режиму исправительной колонии.

На улицах Челябинска Егорова предлагала прохожим погадать и «диагностировала» «порчу». «Снять» проклятие, по вердикту цыганки, можно было только обрядом на золото и деньги.

Работе цыганки позавидовали бы и циркачи. Украшения и банкноты она складывала в пакет, и, стоя позади клиента, бормотала под нос молитвы. Пакет потом возвращала и, взметнув цветными юбками, исчезала. А в руках у обманутой были обрезки бумаги, камушки. Ловкость рук!

— За год обвиняемая похитила имущество более чем на 468 тыс. руб. Ущерб потерпевшим не возмещен, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уличный кураж прервали полицейские, к которым обратилась одна из облапошенных. Егорова просила снизить срок наказания: на руках у нее трое детей. Прокурор в апелляционной инстанции просил в удовлетворении жалоб отказать.

Челябинский областной суд согласился с позицией прокурора, приговор оставила без изменения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске
В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков
Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме
Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть
В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика
Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз
Мусорный скандал в Челябинске: губернатор Дубровский начал рабочий день на полигоне в Полетаево
Ольгу Бузову затравили за футболку с челябинским «Трактором»
Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП
В Челябинской области могут собирать мобильники и АЭС
Тайна долголетия: житель Челябинской области отметил 106й день рождения
Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области
В Златоусте откроется МФЦ для предпринимателей
В Челябинской области будет полностью газифицировано еще одно село
Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод
Волонтеры-медики устроили субботник в маленьком селе на юге Челябинской области
В Челябинске за 8,5 миллионов отремонтируют сколы на фасаде Заксобрания
В Челябинске мобильный офис МФЦ откроется в ТРК «Родник»
В Кургане призывают подать в суд на дочь экс-депутата, которая шьет кукол вуду
«Го, пацаны»: в Кургане расписали электрощитки в молодежном стиле
Осеннее обострение: в Челябинске странные личности пристают к девушкам и детям
Не дожали: «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Локомотиву»
Жительница Кургана стала случайным свидетелем преступления и в одиночку задержала преступника