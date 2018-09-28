«Позолоти ручку»: в Челябинске гадалку отправили в колонию

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-28T07:56:14+03:00

У цыганки со старой колодой хоть один, да найдется клиент! Фото: Андреассен Наталия.

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Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда. На скамье подсудимых — цыганка Егорова. 37-летняя дама уже отбывала срок за мошенничество. Вот и ближайшие пять с половиной лет жить ей по режиму исправительной колонии.

На улицах Челябинска Егорова предлагала прохожим погадать и «диагностировала» «порчу». «Снять» проклятие, по вердикту цыганки, можно было только обрядом на золото и деньги.

Работе цыганки позавидовали бы и циркачи. Украшения и банкноты она складывала в пакет, и, стоя позади клиента, бормотала под нос молитвы. Пакет потом возвращала и, взметнув цветными юбками, исчезала. А в руках у обманутой были обрезки бумаги, камушки. Ловкость рук!

— За год обвиняемая похитила имущество более чем на 468 тыс. руб. Ущерб потерпевшим не возмещен, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уличный кураж прервали полицейские, к которым обратилась одна из облапошенных. Егорова просила снизить срок наказания: на руках у нее трое детей. Прокурор в апелляционной инстанции просил в удовлетворении жалоб отказать.

Челябинский областной суд согласился с позицией прокурора, приговор оставила без изменения.

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