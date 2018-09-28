В Златоусте откроется МФЦ для предпринимателей

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-28T08:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство региона по программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства утвердило распределение субсидии на организацию МФЦ. По результатам конкурса деньги получит Златоуст.

— Нужно объединить все меры государственной поддержки предпринимателей в многофункциональные центры, которые будут работать в режиме «одного окна». В одном месте человек должен получить весь необходимый комплекс услуг — от консультирования до микрофинансирования. И не только в Челябинске. Важно, чтобы этот опыт распространялся в муниципальных образованиях региона, — подчеркивал губернатор Борис Дубровский.

Стоимость МФЦ: более 2,5 млн руб. Из них около 500 тыс руб — средства областного бюджета, еще более 2 млн руб направит федеральная казна.

В регионе пока действует один МФЦ — «Территория бизнеса». Он открыт в мае 2017 г в Челябинске. За первый год оказано более 25 тыс. услуг предпринимателям, что в 10 раз больше, чем в прошлые годы. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинской области увеличился на 30%, до 1,3 трлн руб. Выросло на 4,% тыс число субъектов малого предпринимательства: до 146,5 тыс.

После Златоуста МФЦ для бизнеса появятся в других городах региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06