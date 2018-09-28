Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о создании региональной и муниципальных призывных комиссий, утвердил их состав. С 1 октября 2018 призывная кампания стартует в Российской Федерации.
Отдавать воинский долг Родине отправятся юноши 1991-2000 годов рождения, не пребывающие в запасе и подлежащие воинской службе. Продлится призыв до конца декабря текущего года.
В Челябинской области в армию уйдут 3 445 человек. В прошлые годы южноуральцев отправляли в ряды Вооруженных Сил и национальной гвардии Российской Федерации. Торжественные отправки были в Президентский полк, научные роты, воинские части Севастополя и Чебаркульскую дивизию.
Кстати, в весеннюю кампанию от Челябинской области в ряды Вооруженных сил и национальной гвардии РФ призвали 3 231 человек.