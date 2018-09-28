2018-09-28T08:43:44+03:00
Общество

Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области

1 октября по всей стране объявлена осенняя мобилизация призывников
Ольга АНТОНОВА
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Как будто ветры с гор трубят солдату сбор: дорога от порога далека!Как будто ветры с гор трубят солдату сбор: дорога от порога далека!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о создании региональной и муниципальных призывных комиссий, утвердил их состав. С 1 октября 2018 призывная кампания стартует в Российской Федерации.

Отдавать воинский долг Родине отправятся юноши 1991-2000 годов рождения, не пребывающие в запасе и подлежащие воинской службе. Продлится призыв до конца декабря текущего года.

В Челябинской области в армию уйдут 3 445 человек. В прошлые годы южноуральцев отправляли в ряды Вооруженных Сил и национальной гвардии Российской Федерации. Торжественные отправки были в Президентский полк, научные роты, воинские части Севастополя и Чебаркульскую дивизию.

Кстати, в весеннюю кампанию от Челябинской области в ряды Вооруженных сил и национальной гвардии РФ призвали 3 231 человек.

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