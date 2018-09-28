Тайна долголетия: житель Челябинской области отметил 106й день рождения
Старейший житель Троицка родился при императоре Всея Руси самодержце Николае II 26 сентября 1912 года в городе Вильна (сейчас Вильнюс), на окраине Российской империи. Вскоре семья перебралась на Украину, в Сумы.
В тридцатые годы ХХ века Людвиг Адамович выучился на авиационного техника. Был заместителем командира авиационного отряда по техническому обслуживанию самолетов.
С началом Великой Отечественной войны Куцевича направили начальником военно-летного отдела в Казахстан. Там готовили летчиков и авиатехников. После Победы служивого перевели в Старобельск.
С 1948 года до выхода на пенсию Людвиг Адамович работал старшим преподавателем и учебным мастером Троицкого авиационного технического колледжа. На пенсии рассиживаться не стал, вел черчение и был учебным мастером.
У Людвига Адамовича две внучки, трое правнуков и одна праправнучка. С ними он охотно делится секретом долгой жизни: не держать ни на кого зла, начинать и заканчивать день с доброй мысли, трудиться, не покладая рук.
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