В Челябинской области могут собирать мобильники и АЭС

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-28T09:36:58+03:00

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Приборостроительный завод в Трехгорном — градообразующее предприятие. На заводе открыли новое наукоемкое производство, возможности которого чрезвычайно широки: от сборки мобильных телефонов до приборов для АЭС.

Центральным местом в проекте стал участок поверхностного монтажа с автоматизированным технологическим оборудованием высочайшего уровня. Запуск комплекса позволяет предприятию значительно нарастить свои производственные мощности, увеличить объемы выпуска продукции, а также и ее номенклатуру.

— Новый приборный корпус ПСЗ опережает свое время. Мы освоим микромеханику, микроэлектронику. Появятся новые профессии. Если раньше были монтажники, регулировщики, заливщики, то теперь нужны операторы линий поверхностного монтажа, наладчики, инженеры, обеспечивающие надежную эксплуатацию уникального оборудования. Часть ручного труда остается. Но уровень автоматизации чрезвычайно вырастет, — говорит начальник электромонтажного цеха Альфрит Хазинуров.