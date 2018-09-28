Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП
Драма на дороге разыгралась утром в пятницу, 28 сентября. Под Усть-Катавом, на М-5, столкнулись два легковых автомобиля и груженый автовоз, сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
От лобового удара «Рено Колеос» и «Тойота Королла» смялись в гармошку. Грузовик пострадал куда меньше.
Спасатели Усть-Катавского отряда областной службы Министерства общественной безопасности извлекли погибшего водителя автомобиля «Рено». У 65-летнего мужчины не было шанса выжить: его автомобиль пострадал более всего.
Из-за аварии на М-5 у Усть-Катава образовалась многокилометровая пробка. Затор можно объехать окольными тропами, через деревню Орловка.
Движение возобновится, когда с дороги эвакуируют все пострадавшие автомобили. Обстоятельсива ДТП выясняются.
Груженый автовоз пострадал куда меньше. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области"
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06