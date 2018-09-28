2018-09-28T10:41:55+03:00
Происшествия

Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП

В Челябинской области в аварии с тремя автомобилями погиб один из водителей
Ольга АНТОНОВА
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Легковые автомобили смяло в гармошку. Фото: група "Управление ГИБДД по Челябинской области" vc.comЛегковые автомобили смяло в гармошку. Фото: група "Управление ГИБДД по Челябинской области" vc.com
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Драма на дороге разыгралась утром в пятницу, 28 сентября. Под Усть-Катавом, на М-5, столкнулись два легковых автомобиля и груженый автовоз, сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

От лобового удара «Рено Колеос» и «Тойота Королла» смялись в гармошку. Грузовик пострадал куда меньше.

Спасатели Усть-Катавского отряда областной службы Министерства общественной безопасности извлекли погибшего водителя автомобиля «Рено». У 65-летнего мужчины не было шанса выжить: его автомобиль пострадал более всего.

Из-за аварии на М-5 у Усть-Катава образовалась многокилометровая пробка. Затор можно объехать окольными тропами, через деревню Орловка.

Движение возобновится, когда с дороги эвакуируют все пострадавшие автомобили. Обстоятельсива ДТП выясняются.

Груженый автовоз пострадал куда меньше. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области"

Груженый автовоз пострадал куда меньше. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области"

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