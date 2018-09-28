Мусорный скандал в Челябинске: губернатор Дубровский начал рабочий день на полигоне в Полетаево

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-28T10:33:16+03:00

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Утром в пятницу, 28 сентября, губернатор Борис Дубровский совершил большой объезд, касающийся острой темы вывоза мусора в Челябинске.

Первый пункт: городская свалка, закрытая 11 сентября под рекультивацию.

Второй пункт: Дубровский заехал также в микрорайон «Тополиная аллея», изучил текущую ситуацию с вывозом мусора в жилом квартале.

Третий пункт: визит на полигон твердых коммунальных отходов в Полетаево. Он с сентября текущего года принимает ТКО миллионного города. Сейчас на полигон ежедневно проходит до 200 мусоровозов в сутки, вывозится более тысячи тонн ТКО.

Однако, режим ЧС в Челябинске не снят. В выходные вывоз мусора продолжится: основной акцент уборки — на контейнерные площадки Калининского района, многие из которых до сих пор погребены под кучами отходов. Кстати, по факту мусорного коллапса в Челябинске возбуждены уголовные дела по статье «Халатность».

После объезда губернатор созвал экстренное совещание. Подробности — позже.