Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз

СЕГОДНЯ 10:48 2018-09-28T10:48:49+03:00

Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречку

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 28 сентября, на трассе под Усть-Катавом трагически оборвалась жизнь 65-летнего водителя легкового автомобиля «Рено». Он погиб в лобовом столкновении с груженым автовозом. Водитель «тяжеловеса» MAN, по предварительным данным, и виновен в ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили, что водитель автовоза превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там и и произошло столкновение.

Водитель автомобиля «Тойота», 33-летняя женщина, госпитализирована с травмами.

На месте аварии образовалась многокилометровая пробка: раскиданные лобовым ударом пострадавшие авто перегородили проезжую часть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06