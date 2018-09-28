2018-09-28T10:48:49+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз

Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречку
Ольга АНТОНОВА
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Водителя автомобиля "Тойота", 330-летнюю женщину, госпитализировали с травмами. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vc.comВодителя автомобиля "Тойота", 330-летнюю женщину, госпитализировали с травмами. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vc.com
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В пятницу, 28 сентября, на трассе под Усть-Катавом трагически оборвалась жизнь 65-летнего водителя легкового автомобиля «Рено». Он погиб в лобовом столкновении с груженым автовозом. Водитель «тяжеловеса» MAN, по предварительным данным, и виновен в ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили, что водитель автовоза превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там и и произошло столкновение.

Водитель автомобиля «Тойота», 33-летняя женщина, госпитализирована с травмами.

На месте аварии образовалась многокилометровая пробка: раскиданные лобовым ударом пострадавшие авто перегородили проезжую часть.

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