В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-28T11:03:12+03:00

Беглец из детского садика в Челябинске бродил по улицам 40 минут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Четырехлетний воспитанник один ушел на улицу, и его никто не хватился

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Прокуратура Курчатовского района проверила факт исчезновения четырехлетнего мальчика из детского садика по ул. Куйбышева.

В среду, 26 сентября, утром, ребенок вышел «за периметр» без сопровождения взрослых. В садике беглеца никто не хватился. Шагающего по улице малыша через 40 минут обнаружили прохожие, вызвали полицию.

К огромному счастью, ребенка встретили добрые люди, с ним ничего не случилось. Но жизнь его и здоровье были под огромным риском.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в отношении директора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения мировому судье.

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