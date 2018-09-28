В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика
Прокуратура Курчатовского района проверила факт исчезновения четырехлетнего мальчика из детского садика по ул. Куйбышева.
В среду, 26 сентября, утром, ребенок вышел «за периметр» без сопровождения взрослых. В садике беглеца никто не хватился. Шагающего по улице малыша через 40 минут обнаружили прохожие, вызвали полицию.
К огромному счастью, ребенка встретили добрые люди, с ним ничего не случилось. Но жизнь его и здоровье были под огромным риском.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в отношении директора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения мировому судье.
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