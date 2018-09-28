2018-09-28T13:42:34+03:00
Общество

Стало известно, когда в Челябинске включат отопление

Глава города Евгений Тефтелев подписал распоряжение о начале отопительного сезона
Лидия ПЕСКОВА
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Батареи потеплеют еще до прихода по-настоящему холодных дней.Батареи потеплеют еще до прихода по-настоящему холодных дней.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже в ближайший понедельник, 1 октября, в Челябинске стартует отопительный сезон. В жилые дома начнут подавать отопление. Распоряжение о начале отопительного сезона подписал сегодня, 28 сентября, глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.

В этом году в Челябинске изменился порядок подачи тепла в жилые дома. Власти больше не будут ждать, пока среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов и не будет расти в течение пяти дней. Отопление дадут раньше. И весьма кстати, так как в областном центре похолодало.

В понедельник, конечно, все дома в городе к отоплению не подключат. Процесс растянется на несколько дней. Обычно он занимает всю рабочую неделю.

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