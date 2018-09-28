Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
Уже в ближайший понедельник, 1 октября, в Челябинске стартует отопительный сезон. В жилые дома начнут подавать отопление. Распоряжение о начале отопительного сезона подписал сегодня, 28 сентября, глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.
В этом году в Челябинске изменился порядок подачи тепла в жилые дома. Власти больше не будут ждать, пока среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 градусов и не будет расти в течение пяти дней. Отопление дадут раньше. И весьма кстати, так как в областном центре похолодало.
В понедельник, конечно, все дома в городе к отоплению не подключат. Процесс растянется на несколько дней. Обычно он занимает всю рабочую неделю.
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