2018-09-28T14:20:35+03:00
Общество

В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус

Уже с 1 октября он покатит по городу в тестовом режиме
Лидия ПЕСКОВА
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Новый маршрут порадует жителей северо-запада.Новый маршрут порадует жителей северо-запада.Фото: Тимур ХАНОВ
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В понедельник, 1 октября, в Челябинске запустят новый маршрут троллейбуса № 13. Он будет ездить от улицы Братьев Кашириных до парка Гагарина, сообщают в компании «Челябинский городской электрический транспорт».

В одном направлении троллейбус будет ходить по Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Свердловскому проспекту и проспекту Ленина до остановки «Лесопарковая».

В обратном направлении маршрут пойдет от Лесопарковой по ул. Сони Кривой, Свердловскому проспекту, Комсомольскому проспекту и ул. Молодогвардейцев до остановки «Братьев Кашириных».

Пока троллейбус запускают в тестовом режиме.

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