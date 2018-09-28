В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
В понедельник, 1 октября, в Челябинске запустят новый маршрут троллейбуса № 13. Он будет ездить от улицы Братьев Кашириных до парка Гагарина, сообщают в компании «Челябинский городской электрический транспорт».
В одном направлении троллейбус будет ходить по Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Свердловскому проспекту и проспекту Ленина до остановки «Лесопарковая».
В обратном направлении маршрут пойдет от Лесопарковой по ул. Сони Кривой, Свердловскому проспекту, Комсомольскому проспекту и ул. Молодогвардейцев до остановки «Братьев Кашириных».
Пока троллейбус запускают в тестовом режиме.
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