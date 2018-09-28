В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-28T14:20:35+03:00

Уже с 1 октября он покатит по городу в тестовом режиме

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В понедельник, 1 октября, в Челябинске запустят новый маршрут троллейбуса № 13. Он будет ездить от улицы Братьев Кашириных до парка Гагарина, сообщают в компании «Челябинский городской электрический транспорт».

В одном направлении троллейбус будет ходить по Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Свердловскому проспекту и проспекту Ленина до остановки «Лесопарковая».

В обратном направлении маршрут пойдет от Лесопарковой по ул. Сони Кривой, Свердловскому проспекту, Комсомольскому проспекту и ул. Молодогвардейцев до остановки «Братьев Кашириных».

Пока троллейбус запускают в тестовом режиме.

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