Сестры Друзь из Челябинска побили мировой рекорд в пожарной эстафете

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-29T10:26:47+03:00

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Челябинские школьницы Валерия и Дарья Друзь выступали на первенстве мира по пожарно-спасательному спорту в составе женской сборной России. За три дня состязаний, которые проходили в Болгарии, наши землячки завоевали 4 победы в разных дисциплинах. А в пожарной эстафете 4 по 100 метров россиянки показали высочайший класс мастерства и победили с новым мировым рекордом. Об это сообщается на сайте Всероссийского добровольного пожарного общества.

За одну минуту 36 секунд девочки преодолели двухметровый забор, поднялись на крышу домика, проложили пожарный рукав и потушили огонь. Предыдущий рекорд мира в этой дисциплине — 1,72 секунды — был установлен три года назад белорусскими спортсменками.

Кстати, вместе с россиянками за победу на Чемпионате мира боролись участницы из десяти стран: Беларуси, Болгарии, Эстонии, Казахстана, Латвии, Словакии, Турции, Украины и Чехии.

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