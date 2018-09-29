Губернатор о мусорном коллапсе в Челябинске: «Такого развития событий мы не ожидали»

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-29T10:37:01+03:00

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Дубровский дал два дня городским властям на ликвидацию всех очагов стихийных свалок, в которые превратились контейнерные площадки во дворах. Из 2,7 тыс площадок не вычищены 320. Час Х - 1 октября.

Горожанам пообещал перерасчет за некачественно и несвоевременно оказанную услугу «Вывоз ТБО» в дни мусорного коллапса. Не ахти какие деньги для семейного бюджета (тариф — 1 руб 87 коп за кв м площади квартиры), но, как говорится, важен принцип.

В видеообращении губернатора к челябинцам Дубровский возложил вину в мусорном коллапсе на взбунтовавшихся перевозчиков. Объявил, что к такому повороту событий власти были не готовы, ведь свалка закрылась не спонтанно. И подчеркнул, что повторного открытия челябинской городской свалки не будет.

И еще одна просьба: не ставьте свои авто у мусорных баков. Иначе как к ним подъедут мусоровозы?

Дорогие читатели, а у вас во дворе чисто? Или долгожданный мусоровоз еще не приехал? У автора этих строк, к примеру, мусорные баки все еще в состоянии помойки. И в окрестных дворах тоже грязно. Пишите свои адреса, если и у вас во дворе помойка.