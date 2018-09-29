2018-09-29T12:50:42+03:00
Общество

Посетителей кафе в Челябинске удивил наглый голубь

Птица разгуливает по залу и никого не боится
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Житель Челябинска снял на видео необычного гостя местной пекарни. На кадрах видно, что по залу кафе мимо столиков с посетителями вышагивает голубь.

Можно предположить, что птица залетела в помещение на запах свежей выпечки и теперь пытается найти выход. Но важная походка голубя, выдает в нем завсегдатая этого заведения. Пернатый совсем не боится людей и даже не обращает на них внимания.

Судя по комментариям под видеороликом наглая птица удивила пользователей социальных сетей. Но еще больше челябинцев поразило равнодушие сотрудников заведения.

«Присутствие уличного голубя в месте общественного питания является нарушением санитарных норм. В следующий раз птица сядет к кому-нибудь за стол», — пишут жители города.

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