Человек-паук возвращается: его засняли в маршрутке Кургана

СЕГОДНЯ 04:39 2018-10-01T04:40:05+03:00

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Пожалуй, это самый популярный герой коммиксов. В августе мы писали, что в Челябинской области разыскивают человека-паука, который поджег туалет. А потом его видели на супергеройской свадьбе. Южноуральцы месяц скучали без новостей о паучке. Пропал куда-то. Оказалось, он сейчас в Кургане. На ПАЗиках катается.

Забавное фото зауралец выложил в соцсети, и понеслось… Горожане соревнуются в придумывании оригинальных подписей к снимку. Вот некоторые из них:

* Поехал за Мэри Джейн.

* Значит, это последний его фильм, где он погибнет навсегда, ибо из Кургана никто не возвращался.

* Когда закончилась паутина.

* Когда не оказалось небоскребов.

Фото даже попало в популярную группу «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».

Фото: группа «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».

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