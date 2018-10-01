Человек-паук возвращается: его засняли в маршрутке Кургана
Пожалуй, это самый популярный герой коммиксов. В августе мы писали, что в Челябинской области разыскивают человека-паука, который поджег туалет. А потом его видели на супергеройской свадьбе. Южноуральцы месяц скучали без новостей о паучке. Пропал куда-то. Оказалось, он сейчас в Кургане. На ПАЗиках катается.
Забавное фото зауралец выложил в соцсети, и понеслось… Горожане соревнуются в придумывании оригинальных подписей к снимку. Вот некоторые из них:
* Поехал за Мэри Джейн.
* Значит, это последний его фильм, где он погибнет навсегда, ибо из Кургана никто не возвращался.
* Когда закончилась паутина.
* Когда не оказалось небоскребов.
Фото даже попало в популярную группу «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».
Фото: группа «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06