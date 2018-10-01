2018-10-01T04:40:05+03:00
Общество

Человек-паук возвращается: его засняли в маршрутке Кургана

В соцсетях придумывают забавные подписи к фото супергероя
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Когда не оказалось небоскребов... Фото: @vyacheslaffffffКогда не оказалось небоскребов... Фото: @vyacheslaffffff
Изменить размер текста:

Пожалуй, это самый популярный герой коммиксов. В августе мы писали, что в Челябинской области разыскивают человека-паука, который поджег туалет. А потом его видели на супергеройской свадьбе. Южноуральцы месяц скучали без новостей о паучке. Пропал куда-то. Оказалось, он сейчас в Кургане. На ПАЗиках катается.

Забавное фото зауралец выложил в соцсети, и понеслось… Горожане соревнуются в придумывании оригинальных подписей к снимку. Вот некоторые из них:

* Поехал за Мэри Джейн.

* Значит, это последний его фильм, где он погибнет навсегда, ибо из Кургана никто не возвращался.

* Когда закончилась паутина.

* Когда не оказалось небоскребов.

Фото даже попало в популярную группу «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».

Фото: группа «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».

Фото: группа «MARVEL/DC» в «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грязевая лава в Челябинской области остановила движение
Жителей Челябинска приглашают бесплатно привиться от гриппа в торговых комплексах
Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй-2020
Министр природных ресурсов РФ Кобылкин приедет в Челябинск 16 ноября
Трубопрокатный завод в Челябинске оштрафовали за слив нечистот в рыбное озеро
«Черных риэлторов», обманувших четырех человек, упекли за решетку в Челябинской области
Куда жаловаться, если дом не подключили к отоплению в Челябинской области
«Мусор вывозится»: горожане рассказали о качестве уборки рядом с их домами
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Челябинске стартовал отопительный сезон
Главный педиатр Челябинской области Галина Киреева стала заслуженным врачом России
В Челябинской области пенсионерка не смогла выбраться из ванны и провела в воде целую ночь
Жители многоквартирного дома в Челябинске получают по две квитанции за коммуналку
В Челябинске магазин предлагает коньяк и вино для школьных завтраков
В Челябинске водителей предупреждают о камерах на треноге самодельными знаками «ЧМО»
Мусорный коллапс Челябинска распространился и на область