2018-10-01T04:41:12+03:00
Общество

Мусорный коллапс Челябинска распространился и на область

Жители Магнитогорска возмущены переполненными контейнерами
Ирина КАРЕЛИНА
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Мусорки во многих дворах по-прежнему переполнены.Мусорки во многих дворах по-прежнему переполнены.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Сегодня, 1 октября, главы районов Челябинска должны отчитаться о том, как потратили на уборку 14 млн рублей. Их выделили из резервного фонда города на экстренную расчистку. Однако, мусорные контейнеры во дворе дома по ул. Тухачевского, 19 в Ленинском районе по-прежнему переполнены. И это не единственный такой двор, конечно же.

Тем временем помощь соседних городов в уборке нашего мусора не прошла для них бесследно. Напомним, В Челябинск пришли 30 мусоровозов из Екатеринбурга, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Кургана.

— Что у нас с мусоркой? Живу в поселке Коммунальный. У нас сегодня должны были вывозить мусор. Но мне ответили, что большая часть машин находится в Челябинске! И это при том, что мусор у нас и так вывозят один раз в неделю! Разве это нормально? — пожаловалась Наталья Клюева в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте».

В комментариях возмущенные местные жители называют и другие адреса, где не убрали мусор.

— Да что вы разворчались! Ну должны же мы друг другу помогать! — ответила жительница Магнитогорска Людмила Качур своим землякам.

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