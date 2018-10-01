2018-10-01T05:14:37+03:00
Общество

В Челябинске магазин предлагает коньяк и вино для школьных завтраков

Нелепый прилавок сфотографировали горожане в одном из супермаркетов
Ирина КАРЕЛИНА
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Отличное начало дня?! Фото: соцсети, pikabu.ruОтличное начало дня?! Фото: соцсети, pikabu.ru
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Испорченные продукты и сомнительные скидки магазинов то и дело обсуждаются в соцсетях. А в этот раз горожан возмутила оригинальная выкладка товара. В соцсети попало фото из челябинского магазина, принадлежащего крупной торговой сети. На снимке — прилавок с алкогольной продукцией. Под бутылками крупными буквами написано «Школьные завтраки. Все для начала хорошего дня».

— Действительно, неплохое начало дня. Но, наверное, все же для родителей школьников, — иронизируют челябинцы в соцсети.

Как мерчендайзер магазина мог поставить бутылки с коньяком, вином и водкой на прилавок для школьников, остается только гадать.

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