2018-10-01T06:07:20+03:00
Общество

Жители многоквартирного дома в Челябинске получают по две квитанции за коммуналку

Одну, естественно, присылают незаконно
Лидия ПЕСКОВА
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Жителям дома пришлось разбираться, какая из квитанций лишняя.Жителям дома пришлось разбираться, какая из квитанций лишняя.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители многоквартирного дома по улице Горького стали заложниками смены управляющей компании. Теперь они получают по две квитанции за коммуналку вместо одной, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

Еще в мае 2018 года дом расторг договор с ООО «Жилищно-эксплуатационный участок — 4», а с середины июля управлять домом начала новая УК — «Первая управляющая». Однако в августе «ЖЭУ-4» опять выставил свои счета горожанам за неоказанные услуги.

— Выставление квитанций прежней управляющей организацией вводит в заблуждение собственников многоквартирного дома в части необоснованных начислений и создает препятствия для нормальной работы новой УК, — замечают в пресс-службе.

УФАС потребовала от нарушителей прекратить выставление своих счетов. Если подобное повториться, «Жилищно-эксплуатационный участок — 4» ждет наказание.

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