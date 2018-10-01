Жители многоквартирного дома в Челябинске получают по две квитанции за коммуналку
Жители многоквартирного дома по улице Горького стали заложниками смены управляющей компании. Теперь они получают по две квитанции за коммуналку вместо одной, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.
Еще в мае 2018 года дом расторг договор с ООО «Жилищно-эксплуатационный участок — 4», а с середины июля управлять домом начала новая УК — «Первая управляющая». Однако в августе «ЖЭУ-4» опять выставил свои счета горожанам за неоказанные услуги.
— Выставление квитанций прежней управляющей организацией вводит в заблуждение собственников многоквартирного дома в части необоснованных начислений и создает препятствия для нормальной работы новой УК, — замечают в пресс-службе.
УФАС потребовала от нарушителей прекратить выставление своих счетов. Если подобное повториться, «Жилищно-эксплуатационный участок — 4» ждет наказание.
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