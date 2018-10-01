В Челябинской области пенсионерка не смогла выбраться из ванны и провела в воде целую ночь

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-01T06:26:14+03:00

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Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 сентября, в одном из многоквартирных домов в Миассе. Пожилая женщина решила искупаться, но не смогла выбраться из ванны, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» со ссылкой на миасских спасателей.

Духом женщина не упала и предприняла целую операцию по спасения. Чтобы не замерзнуть, она всю ночь подливала в ванну горячую воду. А когда рассвело, начала звать на помощь. Крики пенсионерки услышали встревоженные соседи. Они вызвали полицию, а та — спасателей.

Входные двери в квартиру пришлось снять с петель при помощи бензореза. Старушке помогли подняться и выбраться из ванной. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Днем позже, в субботу, 29 сентября, спасателям из Миасса пришлось высвобождать другую старушку, которая оказалась заблокированной на балконе. Спасателей ей вызвали случайные прохожие.

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