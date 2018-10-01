2018-10-01T06:54:40+03:00
Общество

Главный педиатр Челябинской области Галина Киреева стала заслуженным врачом России

«Комсомолка» узнала, какой вклад она внесла в детскую медицину
Лидия ПЕСКОВА
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Галина Киреева. Фото: пресс-служба областного минздрава.Галина Киреева. Фото: пресс-служба областного минздрава.
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Главврач Челябинской областной клинической больницы и главный педиатр региона Галина Киреева получила высокое звание «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщает пресс-служба областного минздрава.

— Галина Николаевна начала карьеру с должности участкового педиатра в районной больнице Чебаркуля. В 1997 году возглавила поликлинику областной детской больницы, — рассказывают в пресс-службе. — Под ее руководством в ЧОДКБ появилась уникальная выездная поликлиника, которая оказывает медицинскую специализированную помощь детям из сельской местности. С подачи Галины Николаевны началась работа по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Теперь эти нововведения ЧОДКБ применяются во многих российских регионах.

В 2010 году Галина Киреева возглавила главную детскую больницу Челябинской области. Под руководством Галины Киреевой ЧОДКБ превратилась в самую крупную и активно развивающуюся детскую клинику на Южном Урале. Ежегодно в больнице проводится более 2,5 тысяч детских высокотехнологичных операций, что составляет почти 70% от всей детской ВМП в регионе.

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