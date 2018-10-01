2018-10-01T08:18:21+03:00
Общество

В Челябинске стартовал отопительный сезон

С 1 октября в дома начнут подавать тепло
Ольга АНТОНОВА
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Отопление в квартире - это комфорт и уют.Отопление в квартире - это комфорт и уют.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В первый день второго месяца осени в Челябинске стартовал отопительный сезон. Как объявили на аппаратном совещании в администрации Челябинска, тепло в дома начнет подавать сегодня, 1 октября. Подключение продолжится три дня.

В больницы, садики, школы тепло дали раньше, учреждения подключали по заявкам руководителей.

Кстати, если отопление должны подать во все квартиры города, то с горячей водой более чем в десяти домах напряженка. Ее нет, так как нужно менять общедомовые водонагреватели — бойлеры. И цена на них кусается — более 400 тыс руб. Оплачивать покупку, согласно положению Жилищного кодекса, должны собственники квартир. Люди скидываться не хотят. Многие предпочитают переходить на квартирные электрические водонагреватели.

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