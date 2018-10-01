2018-10-01T08:40:17+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза

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Банк УРАЛСИБ по итогам 8 месяцев 2018 года увеличил объемы рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 8 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал кредитов на сумму свыше 1,9 млрд рублей.

Общие объемы ипотечного кредитования за этот период выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,5 млрд рублей. Ипотечный портфель на 31.08.2018 составил 63,9 млрд рублей, увеличившись за год в 1,8 раза.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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