2018-10-01T08:49:35+03:00
Общество

«Мусор вывозится»: горожане рассказали о качестве уборки рядом с их домами

Проблема переполненных баков практически не затронула некоторые пригородные территории и поселки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» установил, что меньше всего нашумевший мусорный коллапс затронул Тракторозаводский район Челябинска. А вот Калининский оказался самым загрязненным. До сих пор в соцсетях публикуются фотографии с растекающимися зловонными массами.

Также проблема переполненных баков с отходами практически не затронула жилые комплексы высокой ценовой категории и некоторые пригородные территории и поселки.

— В районе все нормально, мусор вывозится, — рапортуют обитатели поселка «Белый хутор».

— Вот и еще один плюс от жизни в Сосновском районе: у нас обошлось без мусора и крыс с мухами. И на территории «Белого хутора», и на контейнерных площадках как была чистота, так и есть, — делится на своей страничке в соцсети одна из местных жительниц.

Напомним, что 1 октября все мусорные баки Челябинска должны быть вычищены. Если в вашем дворе этого не случилось, звоните на горячую линию по номеру (351) 777-08-08.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грязевая лава в Челябинской области остановила движение
Жителей Челябинска приглашают бесплатно привиться от гриппа в торговых комплексах
Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй-2020
Министр природных ресурсов РФ Кобылкин приедет в Челябинск 16 ноября
Трубопрокатный завод в Челябинске оштрафовали за слив нечистот в рыбное озеро
«Черных риэлторов», обманувших четырех человек, упекли за решетку в Челябинской области
Куда жаловаться, если дом не подключили к отоплению в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Челябинске стартовал отопительный сезон
Главный педиатр Челябинской области Галина Киреева стала заслуженным врачом России
В Челябинской области пенсионерка не смогла выбраться из ванны и провела в воде целую ночь
Жители многоквартирного дома в Челябинске получают по две квитанции за коммуналку
В Челябинске магазин предлагает коньяк и вино для школьных завтраков
В Челябинске водителей предупреждают о камерах на треноге самодельными знаками «ЧМО»
Мусорный коллапс Челябинска распространился и на область
Человек-паук возвращается: его засняли в маршрутке Кургана