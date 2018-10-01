«Мусор вывозится»: горожане рассказали о качестве уборки рядом с их домами

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-01T08:49:35+03:00

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Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» установил, что меньше всего нашумевший мусорный коллапс затронул Тракторозаводский район Челябинска. А вот Калининский оказался самым загрязненным. До сих пор в соцсетях публикуются фотографии с растекающимися зловонными массами.

Также проблема переполненных баков с отходами практически не затронула жилые комплексы высокой ценовой категории и некоторые пригородные территории и поселки.

— В районе все нормально, мусор вывозится, — рапортуют обитатели поселка «Белый хутор».

— Вот и еще один плюс от жизни в Сосновском районе: у нас обошлось без мусора и крыс с мухами. И на территории «Белого хутора», и на контейнерных площадках как была чистота, так и есть, — делится на своей страничке в соцсети одна из местных жительниц.

Напомним, что 1 октября все мусорные баки Челябинска должны быть вычищены. Если в вашем дворе этого не случилось, звоните на горячую линию по номеру (351) 777-08-08.