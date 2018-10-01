2018-10-01T09:05:01+03:00
Общество

Куда жаловаться, если дом не подключили к отоплению в Челябинской области

Номер телефона и электронная почта
Лидия ПЕСКОВА
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Если батареи не включат до 10 октября, смело жалуйтесь в партию.Если батареи не включат до 10 октября, смело жалуйтесь в партию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На Южном Урале запустили «горячая линия», по которой можно жаловаться на холодные батареи. Телефон работает в рамках партийного проекта «Старт отопительного сезона», сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Южноуральцы могут обратиться по телефону «горячей линии», если начало отопительного сезона в квартирах и организациях будет проходить с нарушением положенных сроков. Телефон «горячей линии» 265-90-58. Звонки будут приниматься по будням с 9 до 17 часов. Также жители могут отправлять жалобы на электронный адрес op.r74@edinros.ru.

Напомним, что отопительный сезон в Челябинской области официально начинается с 1 октября. Это будет поэтапный процесс, который должен завершиться 10 октября.

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