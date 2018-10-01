«Черных риэлторов», обманувших четырех человек, упекли за решетку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-01T09:42:54+03:00

На преступление дамочки пошли не в первый раз

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Две жительницы Копейска сядут в тюрьму за то, что провернули несколько махинаций с чужим жильем, обманув своих клиентов на два миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В 2013-2015 годах соучастницы путем обманапод различным предлогами лишили права собственности четверых жителей Челябинской области на общую сумму свыше 2 млн рублей, — замечают в пресс-службе.

Одну из потерпевших попросили помочь «обналичить материнский капитал» путем заключения фиктивного договора купли-продажи дома и земельного участка. Женщина, якобы, продала свое имущество новоиспеченной матери и должна была получить с этой сделки определенный процент. На деле же жертва не увидела денег и лишилась имущества. Другого потерпевшего, который злоупотреблял выпивкой, убедили заключить договор залога на принадлежащую ему долю в квартире, а на деле оформили договор дарения в интересах третьего лица. Мужчина лишился доли в квартире.

Приговором суда с учетом прежних судимостей за аналогичные преступления виновным назначено наказание в виде 10 лет и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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