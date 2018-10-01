2018-10-01T09:42:54+03:00
Общество

«Черных риэлторов», обманувших четырех человек, упекли за решетку в Челябинской области

На преступление дамочки пошли не в первый раз
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Мошенницы уже имели судимость за аналогичные преступления.Мошенницы уже имели судимость за аналогичные преступления.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Две жительницы Копейска сядут в тюрьму за то, что провернули несколько махинаций с чужим жильем, обманув своих клиентов на два миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В 2013-2015 годах соучастницы путем обманапод различным предлогами лишили права собственности четверых жителей Челябинской области на общую сумму свыше 2 млн рублей, — замечают в пресс-службе.

Одну из потерпевших попросили помочь «обналичить материнский капитал» путем заключения фиктивного договора купли-продажи дома и земельного участка. Женщина, якобы, продала свое имущество новоиспеченной матери и должна была получить с этой сделки определенный процент. На деле же жертва не увидела денег и лишилась имущества. Другого потерпевшего, который злоупотреблял выпивкой, убедили заключить договор залога на принадлежащую ему долю в квартире, а на деле оформили договор дарения в интересах третьего лица. Мужчина лишился доли в квартире.

Приговором суда с учетом прежних судимостей за аналогичные преступления виновным назначено наказание в виде 10 лет и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грязевая лава в Челябинской области остановила движение
Жителей Челябинска приглашают бесплатно привиться от гриппа в торговых комплексах
Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй-2020
Министр природных ресурсов РФ Кобылкин приедет в Челябинск 16 ноября
Трубопрокатный завод в Челябинске оштрафовали за слив нечистот в рыбное озеро
Куда жаловаться, если дом не подключили к отоплению в Челябинской области
«Мусор вывозится»: горожане рассказали о качестве уборки рядом с их домами
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Челябинске стартовал отопительный сезон
Главный педиатр Челябинской области Галина Киреева стала заслуженным врачом России
В Челябинской области пенсионерка не смогла выбраться из ванны и провела в воде целую ночь
Жители многоквартирного дома в Челябинске получают по две квитанции за коммуналку
В Челябинске магазин предлагает коньяк и вино для школьных завтраков
В Челябинске водителей предупреждают о камерах на треноге самодельными знаками «ЧМО»
Мусорный коллапс Челябинска распространился и на область
Человек-паук возвращается: его засняли в маршрутке Кургана