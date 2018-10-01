Трубопрокатный завод в Челябинске оштрафовали за слив нечистот в рыбное озеро

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-01T10:06:39+03:00

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Челябинский трубопрокатный завод уличили в нарушении правил обращения с опасными отходами и правил водопользования, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— С 2017 года на одном из объектов, который эксплуатируется предприятием, размещаются отходы 2 класса опасности, хотя лицензии на деятельность по обращению с отходами данного вида у завода нет, — уточняют в пресс-службе. — Кроме того, в 2017-2018 году предприятие сбрасывало недостаточно очищенные сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения — озеро Шелюгино. В сточных водах отмечено содержание таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, железо, цинк, хром, марганец, никель, свинец, медь…

Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. На ПАО «ЧТПЗ» наложены штрафы в размере 135 тыс. рублей.

Руководитель завода получил требование устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.

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