2018-10-01T10:56:56+03:00
Общество

Министр природных ресурсов РФ Кобылкин приедет в Челябинск 16 ноября

Совещание назначено по инициативе губернатора Бориса Дубровского
Ольга АНТОНОВА
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Стала известна дата вита в Челябинскую область министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Федеральный чиновник прибудет на Южный Урал 16 ноября. Повестка рабочей поездки еще разрабатывается, но уже известны ключевые темы: рекультивация свалок на территории Челябинской области, обеспечение перехода на новую систему обращения с ТКО, реализация нацпроекта «Экология», вопросы качества атмосферного воздуха. В совещании участвуют руководители промпредприятий региона: они отчитаются о мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В первую очередь, речь пойдет о состоянии экологии больших городов региона — Челябинска и Магнитогорска.

Совещание назначено по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

— Для решения масштабных экологических вопросов в Челябинской области нужны серьезные финансовые ресурсы, а также принятие административных решений. Потому требуются совместные с федеральным центром действия. Мы рассчитываем на поддержку со стороны Министерства природы в решении наиболее острых вопросов. Например, в теме рекультивации челябинской городской свалки, — говорит депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

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