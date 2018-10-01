2018-10-01T11:11:58+03:00
Общество

Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй-2020

Такое предложение прозвучало в понедельник, 1 октября, на встрече губернатора Бориса Дубровского и президента Татарстана Рустама Минниханова
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский и президент Татарстана Рустам Минниханов в Магнитогорске. Фото: gubernator74.ruГубернатор Борис Дубровский и президент Татарстана Рустам Минниханов в Магнитогорске. Фото: gubernator74.ru
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В понедельник, 1 октября, в Магнитогорск прибыл президент Татарстана. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Магнитки Сергей Бердников показали гостю ММК и достопримечательности города.

Президента Татарстана встретили глава города, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Делегация побывали на доменном производстве, осмотрели стан 5000. Президенту рассказали обо всех тонкостях выпуска продукции.

После обеда делегация направится в Дом дружбы народов, где Рустам Минниханов познакомится с татарской общиной Челябинской области.

Президенту Татарстана также покажут памятник «Первой палатке», где Рустам Минниханов собирается возложить цветы. В администрации города состоится совещание с губернатором.

Объезд по городским объектам совершит Борис Дубровский. Он осмотрит новую школу, несколько школ искусств и другие объекты.

Магнитогорский металлургический комбинат сотрудничает с татарстанским ПАО «КАМАЗ», трубными и машиностроительными заводами. ММК поставляет на татарстанские предприятия продукцию на 12 млрд руб в год.

Кстати, в 2020 году Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй. С таким предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесн

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