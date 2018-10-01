Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй-2020
В понедельник, 1 октября, в Магнитогорск прибыл президент Татарстана. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Магнитки Сергей Бердников показали гостю ММК и достопримечательности города.
Президента Татарстана встретили глава города, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
Делегация побывали на доменном производстве, осмотрели стан 5000. Президенту рассказали обо всех тонкостях выпуска продукции.
После обеда делегация направится в Дом дружбы народов, где Рустам Минниханов познакомится с татарской общиной Челябинской области.
Президенту Татарстана также покажут памятник «Первой палатке», где Рустам Минниханов собирается возложить цветы. В администрации города состоится совещание с губернатором.
Объезд по городским объектам совершит Борис Дубровский. Он осмотрит новую школу, несколько школ искусств и другие объекты.
Магнитогорский металлургический комбинат сотрудничает с татарстанским ПАО «КАМАЗ», трубными и машиностроительными заводами. ММК поставляет на татарстанские предприятия продукцию на 12 млрд руб в год.
Кстати, в 2020 году Челябинская область может принять Всероссийский Сабантуй. С таким предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесн